В Запоріжжі відкривається рекрутинговий центр — в ОВА розповіли його завдання

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Запоріжжі відкрили рекрутинговий центр української армії. В ньому не вручатимуть повісток, але консультуватимуть щодо служби в українському війську.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, 8 березня.

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Рекрутинговий центр у Запоріжжі

"Підбір вакансій у Силах оборони та консультування. Така головна задача цього спільного проєкту Міноборони та обласної влади", — розповів Федоров.

Очільник ОВА зазначив, що створення центру пов’язане з численними запитами чоловіків та жінок, які хочуть потрапити до конкретних військових частин ЗСУ та служити за певною спеціальністю.

Наразі Запорізька область стала другим регіоном України, де діятиме Рекрутинговий центр. Перший такий уже став до роботи у Львові.

"Наша мета — отримати вмотивованого військовослужбовця", — наголосив Федоров.

Раніше ми повідомляли, що військова Збройних сил Оксана "Ксена" Рубаняк розповіла, що рекрутингова форма мобілізації є найефективнішою, адже тоді до лав армії приходять мотивовані бійці.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом. Командир підрозділу "Терра" Микола Волохов вважає, що змусити воювати людину силою не можна, тому для цього чоловіків потрібно мотивувати.