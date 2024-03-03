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Взрывы на Днепропетровщине — агрессор атаковал область ракетами и "шахедами"

3 марта 2024 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Взрывы на Днепропетровщине — агрессор атаковал область ракетами и "шахедами"
Разрушения на Днепропетровщине. Фото иллюстративное: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью, 3 марта, российские захватчики нанесли удар по Днепру. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

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Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

Оккупанты обстреляли Днепр

"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники обуздали", — сообщил Лысак.

В свою очередь, на Никополь враги направили дрон-камикадзе. Из артиллерии они стреляли по Мировской и Красногригоревской громадах.

"В последний поврежден дачный дом. Другие территории обследуются", — сообщил Лысак.

Ранее мы сообщали, что российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину в воскресенье вечером, 25 февраля. Под прицелом оккупантов оказались город Днепр и Никопольский район.

Напомним, что в Одессе раздавались взрывы около 01:00 в ночь на субботу, 2 марта. Силы обороны и спикер УДА — Юг Сергей Братчук рассказали детали.

война
Днепр
Украина
обстрелы
оккупанты

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