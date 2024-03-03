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Вибухи на Дніпропетровщині — агрессор атакував область ракетами та "шахедами"

3 березня 2024 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вибухи на Дніпропетровщині — агрессор атакував область ракетами та "шахедами"
Руйнування на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне: Дніпропетровська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі, 3 березня, російські загарбники завдали удару по Дніпру. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

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Пост Сергія Лисака. Фото: скриншот

Окупанти обстріляли Дніпро

"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", — повідомив Лисак. 

Своєю чергою на Нікополь вороги спрямували дрон-камікадзе. З артилерії вони стріляли по Мирівській та Червоногригорівській громадах.

"В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються", — повідомив Лисак.

Раніше ми повідомляли, що російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в неділю ввечері, 25 лютого. Під прицілом окупантів опинилося місто Дніпро та Нікопольський район.

Нагадаємо, що в Одесі лунали вибухи близько 01:00 в ніч проти суботи, 2 березня. Сили оборони та речник УДА — Південь Сергій Братчук розповіли деталі.

війна
Дніпро
Україна
обстріли
окупанти

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