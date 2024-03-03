Вибухи на Дніпропетровщині — агрессор атакував область ракетами та "шахедами"
Вночі, 3 березня, російські загарбники завдали удару по Дніпру. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти обстріляли Дніпро
"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", — повідомив Лисак.
Своєю чергою на Нікополь вороги спрямували дрон-камікадзе. З артилерії вони стріляли по Мирівській та Червоногригорівській громадах.
"В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються", — повідомив Лисак.
Раніше ми повідомляли, що російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в неділю ввечері, 25 лютого. Під прицілом окупантів опинилося місто Дніпро та Нікопольський район.
Нагадаємо, що в Одесі лунали вибухи близько 01:00 в ніч проти суботи, 2 березня. Сили оборони та речник УДА — Південь Сергій Братчук розповіли деталі.
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