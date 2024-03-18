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Взрывы в Кривом Роге - город под угрозой удара "шахедов"

18 марта 2024 00:04
обновлено: 00:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кривом Роге - город под угрозой удара "шахедов"
Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кривом Роге раздаются сейчас 18 марта. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Кривом Роге 18 марта

По данным СМИ и местных пабликов, в Кривом роге Днепропетровской области раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный | Война"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный | Война"

Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА в Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время ряд восточных и центральных областей Украины охватила воздушная тревога. В Харьковской области предупредили об угрозе баллистики.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 17 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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