Взрывы в Кривом Роге - город под угрозой удара "шахедов"
18 марта 2024 00:04
обновлено: 00:14
Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Кривом Роге раздаются сейчас 18 марта. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщают соцсети.
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Взрывы в Кривом Роге 18 марта
По данным СМИ и местных пабликов, в Кривом роге Днепропетровской области раздаются взрывы.
Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА в Днепропетровской области.
В настоящее время ряд восточных и центральных областей Украины охватила воздушная тревога. В Харьковской области предупредили об угрозе баллистики.
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