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Вибухи в Кривому Розі — місто під загрозою удару "шахедів"

18 березня 2024 00:04
оновлено: 00:14
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кривому Розі — місто під загрозою удару "шахедів"
Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кривому Розі лунають зараз 18 березня. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Кривому Розі 18 березня

За даними ЗМІ та місцевих пабліків, у Кривому розі Дніпропетровської області лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний | Війна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний | Війна"

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі низку східних та центральних областей України охопила повітряна тривога. У Харківській області попередили про загрозу балістики. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 17 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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