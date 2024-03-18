Вибухи в Кривому Розі — місто під загрозою удару "шахедів"

Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Кривому Розі лунають зараз 18 березня. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Кривому Розі 18 березня

За даними ЗМІ та місцевих пабліків, у Кривому розі Дніпропетровської області лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний | Війна"

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі низку східних та центральних областей України охопила повітряна тривога. У Харківській області попередили про загрозу балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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