Вибухи в Кривому Розі — місто під загрозою удару "шахедів"
18 березня 2024 00:04
оновлено: 00:14
Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Кривому Розі лунають зараз 18 березня. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють соцмережі.
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Вибухи в Кривому Розі 18 березня
За даними ЗМІ та місцевих пабліків, у Кривому розі Дніпропетровської області лунають вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА в Дніпропетровській області.
Наразі низку східних та центральних областей України охопила повітряна тривога. У Харківській області попередили про загрозу балістики.
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