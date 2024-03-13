РДК, легион Свобода России, война за Теткино, российские добровольцы на территории РФ

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: Telegram-канал легиона

Российские добровольческие военные структуры приступили к очередной операции на территории приграничных областей России. Кто участвует в нынешней кампании, зачем, какие успехи есть у антипутинских сил и чего ждать от российского общества — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Новый рейд российских добровольцев

Добровольческие структуры, составленные из граждан Российской Федерации (попавших в плен и решивших воевать против путинской армии или просто добровольцев, выступающих против нынешней кремлевской диктатуры), давно функционирует параллельно с Вооруженными силами Украины. В прошлом году "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" уже пробовали перенести войну на территорию своей родины, зайдя на время на территорию РФ.

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Кроме того, они активно участвуют в противодействии кремлевскому оккупационному контингенту на территории Украины, в частности, воевали против своих соотечественников на Авдеевском направлении. Но 12 марта эти добровольческие структуры с Сибирским батальоном, сформировавшимся чуть позже, снова перешли государственную границу Российской Федерации.

Впрочем, на этот раз ситуация отличается от весенних рейдов в Стародубщину и на территорию Белгородской области. Бойцы российских добровольческих подразделений не просто зашли на территорию своей родины, но и потеснили путинские войска из некоторых пограничных пунктов — в частности, в селе Теткино Курской области. Добровольцы заняли часть населенного пункта, а на своих Telegram-каналах обнародовали видео, где видно, как пограничники и представители других силовых структур, подконтрольных путинскому режиму, убегают от наступления РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона.

Кремль получил проблему

По состоянию на вечер 12 марта три антипутинских военных формирования удерживали под своим контролем территорию размером более 40 квадратных километров. Даже в масштабах приграничных областей Российской Федерации это небольшая площадь, но показателен сам факт того, что армия РФ, ФСБ и другие силовые структуры Кремля не смогли справиться с повстанцами.

Одной из причин столь успешного рейда является то, что российские добровольцы на этот раз располагают серьезной военной техникой. В частности, при прорыве государственной границы РФ был замечен даже танк.

Как отметил в комментарии для Новини.LIVE военный эксперт Петр Черник, эта информация однозначно положительна. Это означает, что РДК и другие структуры получили большее финансирование — и, соответственно, могут рассчитывать на более продолжительные и успешные бои со своими соотечественниками, воюющими на стороне Кремля.

А это, в свою очередь, означает очень простую вещь. Кремль в этот раз получил на западной границе Российской Федерации серьезную проблему военного характера. Проблему, которую так или иначе придется решать. В частности, перебрасывая в Курскую и Белгородскую области войска, которые могли быть использованы на фронте в Украине.

Россияне не будут бунтовать

Петр Черник подчеркнул, что какого-либо серьезного, кардинального изменения в ходе войны после этого рейда российских добровольцев не стоит ожидать. Но в любом случае это событие — удар по Кремлю, лично по Владимиру Путину.

Конечно, ожидать, что российское общество отреагирует на войну добровольцев против путинского тоталитарного режима — не стоит, заверил полковник Черник. Россияне не способны на полноценное антивластное восстание, даже уничтожение в колонии главного оппозиционера РФ Алексея Навального спровоцировало только возложение цветов на могилу убитого — и не более того.

А редкие случаи реальных бунтов или боев с российскими силовиками, которые имели место в последние месяцы — это все были не представители титульной нации, а башкиры или ингуши. Российское общество деатомизировалось, деградировало до такой степени, что не способно на какое-либо более или менее активное сопротивление.

Элиты внимательно следят

Максимум для них призывает всех, кто не согласен с Путиным, прийти на выборы в определенное время — продемонстрировав таким образом свою позицию. Кстати, добровольцы, которые сейчас воюют с путинскими силовиками на пограничные, говорили в своих обращениях и об этом — что бороться с Путиным надо не бессмысленными акциями на выборах (которые, наоборот, выгодны ФСБ, потому что как еще соберешь противников режима в одном месте, да еще с паспортами в руках), а силовыми методами, как они.

Вот за кем в этой истории стоит понаблюдать — так это за российскими политическими элитами. По путинскому окружению, которое является единственной реальной силой, может организовать бунт против Путина и переворот в нынешней России.

А российские политические элиты вполне могут быть недовольны действиями Путина в нынешней ситуации. Поход добровольческих подразделений, их успехи в борьбе с путинскими силовиками могут привести к тому, что окружение перестанет верить престарелому диктатору, в том числе и в том, что он может обеспечить их комфортное существование и защиту России от внешнего вмешательства.

Для самого Путина эти действия тоже могут оказаться сильным ударом. И потому, что на носу его перевыборы, и вообще из-за демонстрации слабости его режима и наличия людей, несогласных с нынешней политикой Кремля. Именно этот символизм нынешней войны на территории России является главным успехом антипутинских сил, которые помогают Украине бороться с оккупантами.