РДК, легіон Свобода Росії, війна за Тьоткіно, російські добровольці на території РФ

Бійці легіону "Свобода России". Фото: Telegram-канал легіону

Російські добровольчі військові структури розпочали чергову операцію на території прикордонних областей Росії. Хто бере участь у нинішній кампанії, навіщо, які успіхи є у антипутінських сил і чого чекати від російського суспільства – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Новий рейд російських добровольців

Добровольчі структури, складені з громадян Російської Федерації (тих, хто потрапив у полон і вирішив воювати проти путінської армії, чи просто добровольців, які виступають проти нинішньої кремлівської диктатури), давно функціонує паралельно зі Збройними силами України. Минулого року "Русский добровольческий корпус" та легіон "Свобода России" уже пробували перенести війну на територію своєї батьківщини, зайшовши на деякий час на територію РФ.

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Крім того, вони беруть активну участь у протидії кремлівському окупаційному контингенту на території України, зокрема, воювали проти своїх співвітчизників на Авдіївському напрямку. Але 12 березня ці добровольчі структури із Сибірським батальйоном, сформованим трохи пізніше, знову перейшли державний кордон Російської Федерації.

Втім, цього разу ситуація відрізняється від весняних рейдів на Стародубщину та Білгородщину. Бійці російських добровольчих підрозділів не просто зайшли на територію своєї батьківщини, а й потіснили путінські війська з деяких прикордонних пунктів – зокрема, у селі Тьоткіно Курської області. Добровольці зайняли частину населеного пункту, а на своїх Telegram-каналах оприлюднили відео, де видно, як прикордонники та представники інших силових структур, підконтрольних путінському режиму, тікають від наступу РДК, легіону "Свобода России" та Сибірського батальйону.

Кремль отримав проблему

Станом на вечір 12 березня три антипутінські військові формування утримували під своїм контролем територію розміром понад 40 квадратних кілометрів. Навіть в масштабах прикордонних областей Російської Федерації це невелика площа, але показовим є сам факт того, що армія РФ, ФСБ та інші силові структури Кремля не змогли впоратися із повстанцями.

Однією із причин такого успішного рейду є те, що російські добровольці цього разу мають у своєму розпорядженні серйозну військову техніку. Зокрема, під час прориву державного кордону РФ був помічений навіть танк.

Як зазначив у коментарі для Новини.LIVE військовий експерт Петро Черник, ця інформація є однозначно позитивною. Бо це означає, що РДК та інші структури отримали більше фінансування — і, відповідно, можуть розраховувати на триваліші та успішніші бої зі своїми співвітчизниками, які воюють на боці Кремля.

А це, у свою чергу, означає дуже просту річ. Кремль цього разу отримав на західному кордоні Російської Федерації серйозну проблему військового характеру. Проблему, яку так чи інакше доведеться вирішувати. Зокрема, перекидаючи на Курщину та Білгородщину ті війська, які могли бути використані на фронті в Україні.

Росіяни не бунтуватимуть

Петро Черник наголосив, що якоїсь серйозної, кардинальної зміни у ході війни після цього рейду російських добровольців не варто очікувати. Але в будь-якому разі ця подія — є ударом по Кремлю, особисто по Володимиру Путіну.

Звісно, очікувати на те, що російське суспільство відреагує на війну добровольців проти путінського тоталітарного режиму — не варто, запевнив полковник Черник. Росіяни не здатні на повноцінне антивладне повстання, навіть знищення у колонії головного опозиціонера РФ Олексія Навального спровокувало лише покладання квітів на могилу убитого — і не більше.

А ті поодинокі випадки реальних бунтів чи боїв з російськими силовиками, які мали місце в останні місяці — це усе були не представники титульної нації, а башкири чи інгуші. Російське суспільство деатомізувалося, деградувало до такої міри, що не здатне на будь-який більш-менш активний спротив.

Еліти уважно слідкують

Максимумом для них є закликати усіх, хто не згоден з Путіним, прийти на вибори у певний визначений час — продемонструвавши таким чином свою позицію. До речі, добровольці, які зараз воюють із путінськими силовиками на прикордонні, говорили у своїх зверненнях і про це — що боротися з Путіним треба не безглуздими акціями на виборах (які, навпаки, вигідні ФСБ, бо як ще збереш противників режиму в одному місці, та ще й з паспортами в руках), а силовими методами, як вони.

От за ким у цій історії варто поспостерігати — так це за російськими політичними елітами. За путінським оточенням, яке є єдиною реальною силою, яке може організувати бунт проти Путіна і переворот у нинішній Росії.

А російські політичні еліти цілком можуть бути незадоволеними діями Путіна в нинішній ситуації. Похід добровольчих підрозділів, їхні успіхи у боротьбі з путінськими силовиками можуть призвести до того, що оточення перестане вірити престарілому диктатору — зокрема, у тому, що він може забезпечити їхнє комфортне існування і захист Росії від зовнішнього втручення.

Для самого Путіна ці дії теж можуть стати сильним ударом. І тому, що на носі — його перевибори, і взагалі через демонстрацію слабкості його режиму і наявності людей, незгодних із нинішньою політикою Кремля. Саме цей символізм нинішньої війни на території Росії і є головним успіхом антипутінських сил, які допомагають Україні боротися із окупантами.