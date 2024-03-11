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Военная помощь и строительство фортификаций — Зеленский провел Ставку

11 марта 2024 15:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военная помощь и строительство фортификаций — Зеленский провел Ставку
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в понедельник, 11 марта. В рамках встречи участники подробно обсудили ситуацию по всем направлениям фронта, военное обеспечение армии и строительство фортификаций.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

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По словам Зеленского, участники Ставки, прежде всего, обсудили ситуацию на поле боя. Со своими докладами выступили Главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, а также командующие на местах.

После этого поднимались вопросы обеспечения армии, будущее поступление военной помощи и собственное производство вооружения. С докладами по этому поводу выступили министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Напоследок речь шла о строительстве фортификационных сооружений.

"Отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", — говорится в сообщении.

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Информация о Ставке. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о темпах строительства линий обороны на фронте.

Также писали, что Кабинет министров Украины по поручению Президента Владимира Зеленского выделил рекордную сумму для строительства фортификаций на Запорожском направлении.

Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
война
оружие
военная помощь
Ставка верховного главнокомандующего
война в Украине
Александр Сырский
Умеров
ситуация на фронте

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