Военная помощь и строительство фортификаций — Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в понедельник, 11 марта. В рамках встречи участники подробно обсудили ситуацию по всем направлениям фронта, военное обеспечение армии и строительство фортификаций.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

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Зеленский провел Ставку 11 марта

По словам Зеленского, участники Ставки, прежде всего, обсудили ситуацию на поле боя. Со своими докладами выступили Главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, а также командующие на местах.

После этого поднимались вопросы обеспечения армии, будущее поступление военной помощи и собственное производство вооружения. С докладами по этому поводу выступили министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Напоследок речь шла о строительстве фортификационных сооружений.

"Отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", — говорится в сообщении.

Информация о Ставке. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о темпах строительства линий обороны на фронте.

Также писали, что Кабинет министров Украины по поручению Президента Владимира Зеленского выделил рекордную сумму для строительства фортификаций на Запорожском направлении.