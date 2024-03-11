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Військова допомога та будівництво фортифікацій — Зеленський провів Ставку

11 березня 2024 15:59
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Козюк Тетяна
редактор
Військова допомога та будівництво фортифікацій — Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача у понеділок, 11 березня. У рамках зустрічі учасники детально обговорили ситуацію на усіх напрямках фронту, військове забезпечення армії та будівництво фортифікацій. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Telegram.

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За словами Зеленського, учасники Ставки перш за все обговорили ситуацію на полі бою. Зі своїми доповідями виступили Головком ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також командувачі на місцях. 

Після цього порушували питання забезпечення армії, майбутнє надходження військової допомоги та власне виробництво озброєння. З доповідями щодо цього виступили міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Наостанок йшлося про будівництво фортифікаційних споруд. 

"Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів — масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", — йдеться у повідомленні. 

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Інформація щодо Ставки. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли про темпи будівництва ліній оборони на фронті.

Також писали про те, що Кабінет міністрів України за дорученням Президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку. 

Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
війна
зброя
військова допомога
Ставка верховного головнокомандувача
війна в Україні
Олександр Сирський
Умєров
ситуація на фронті

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