Военные на фронте рассказали, почему не верят в демобилизацию

Украинские военные. Иллюстративное фото: Telegram / Zelenskyi / Official

Украинские защитники 63 бригады, воюющие на Лиманском направлении рассказали, свое видение демобилизации в Украине. По их словам, мобилизация полностью провалилась, старых бойцов не кем заменить, поэтому воины не верят, что они демобилизуются в ближайшее время.

Об этом сообщает Hromadske.

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Военные уверены, что в Украине мобилизация не оправдала ожиданий, а именно она полностью провалилась. Воины говорят, что новых людей нет и бойцов, которые давно на передовой не кем заменить. По словам наводчика 63 бригады ВСУ, закон о демобилизации не имеет никакого смысла.

"Нас и через три года не отпустят. Чтобы одних демобилизовать, нужно их кем-то заменить. Это же не одного, не двух. Нужно заменять всю линию фронта", — указал военный Виктор.

Также защитники говорят, что давно хотят в отпуск увидеться с родными, потому что на передовой находятся уже два года. Военный рассказал, что видит свою дочь только в телефоне и она его уже не узнает. При этом воины отмечают, что заменить их некому и добавляют, что готовы воевать и дальше.

Напомним, 26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

Добавим, нардеп от фракции "Умная политика" Роман Бабий заявил, что в новом законопроекте о мобилизации положения о демобилизации нужно изменить, поскольку сейчас у него неопределенный срок.