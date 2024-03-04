Військові на фронті розповіли, чому не вірять в демобілізацію

Українські військові. Ілюстративне фото: Telegram / Zelenskyi / Official

Українські захисники 63 бригади, які воюють на Лиманському напрямку розповіли, своє бачення демобілізації в Україні. За їх словами, мобілізація повністю провалилася, старих бійців немає ким замінити, відтак воїни не вірять, що вони демобілізуються найближчим часом.

Про це повідомляє Hromadske.

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Військові переконані, що в Україні мобілізація не виправдала очікувань, а саме вона повністю провалилася. Воїни кажуть, що нових людей немає і бійців, які давно на передовій немає ким замінити. За словами навідника 63 бригади ЗСУ, закон про демобілізацію немає ніякого сенсу.

"Нас і через три роки не відпустять. Щоб одних демобілізувати, треба їх кимось замінити. Це ж не одного, не двох. Потрібно замінювати всю лінію фронту", — вказав військовий Віктор.

Також захисники кажуть, що давно хочуть у відпустку побачитися з рідними, тому що на передовій перебувають вже два роки. Військовий розповів, що бачить свою доньку лише в телефоні і вона його вже не впізнає. При цьому воїни зауважують, що замінити їх немає кому і додають, що готові воювати і далі.

Нагадаємо, 26 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків.

Додамо, нардеп від фракції "Розумна політика" Роман Бабій заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію положення про демобілізацію потрібно змінити, оскільки зараз воно має невизначений термін.