Военные учения ВСУ — хватит ли финансов Пентагону для продолжения тренировок

Тренировка украинских воинов. Иллюстративное фото: МО Украины

Украинские бойцы продолжают проходить военные учения в Соединенных Штатах Америки и Европе. Пентагон финансирует тренировки Вооруженных сил, однако со временем становится все труднее находить средства. Их выделяют из разных программ и со временем могут возникнуть проблемы с финансированием.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Пентагон продолжает обучать ВСУ, несмотря на нехватку финансов

Сингх подчеркнула, что Пентагон находит средства на тренировку бойцов ВСУ и он будет это продолжать делать, однако вскоре придется принимать "жесткие решения".

"Мы не можем просто отвлечься от тех украинских военных, которые прибывают или в Европу, или в Соединенные Штаты на учебу, и отправить их обратно на войну", — отметила заместитель пресс-секретаря.

Чиновница указала, что есть выделенные финансы, в частности из программы Инициатива содействия безопасности Украины, которая гарантирует долгосрочную помощь безопасности Украины.

"Да, это важная миссия. Опять же, есть комбинирование различных частей финансирования, помогающее поддерживать это обучение. Но если мы продолжим работать без должного финансирования, наша армия понесет еще больше расходов", — отметила Сингх.

При этом представитель Пентагона подчеркнула, что сейчас в армии США придется принимать жесткие решения. Речь идет о том, откуда американские войска будут брать деньги на финансирование своих нужд.

"Возможно, из других программ. Сейчас тяжелое время не только для Украины, но и для армии США", — добавила Сингх.

Напомним, вооруженные силы Канады обучают украинских саперов. Военные рассказали, каким важным навыком овладевают воины ВСУ в этой области, и показали кадры тренировок.

Также мы писали, что НАТО планирует запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов. Благодаря тренировкам ВСУ планируется сделать соответствующими стандартам Альянса.