Військові навчання ЗСУ — чи вистачить фінансів Пентагону для продовження тренувань

Тренування українських воїнів. Ілюстративне фото: МО України

Українські бійці продовжують проходити військові навчання у Сполучених Штатах Америки та Європі. Пентагон фінансує тренування Збройних сил, однак з часом стає все важче знаходити кошти. Їх виділяють з різних програм і з часом можуть виникнути проблеми з фінансуванням.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

Пентагон продовжує навчати ЗСУ попри брак фінансів

Сінгх підкреслила, що Пентагон находить кошти на тренування бійців ЗСУ, і він буде це продовжувати робити, однак невдовзі доведеться ухвалювати "жорсткі рішення".

"Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну", — зауважила заступниця прессекретаря.

Посадовиця зазначила, що є виділені фінанси, зокрема з програми Ініціатива сприяння безпеці України, яка гарантує довгострокову безпекову допомогу Україні.

"Так, це важлива місія. Знову ж таки, є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат", — зазначила Сінгх.

При цьому представниця Пентагону наголосила, що зараз в армії США доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Йдеться про те, звідки американські війська братимуть гроші на фінансування своїх потреб.

"Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США", — додала Сінгх.

Нагадаємо, збройні сили Канади навчають українських саперів. Військові розповіли, яку важливу навичку опановують воїни ЗСУ в цій галузі, та показали кадри тренувань.

Також ми писали про те, що НАТО планує запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для навчання українських бійців. Завдяки тренуванням ЗСУ планують зробити відповідними стандартам Альянсу.