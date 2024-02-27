Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Військові навчання ЗСУ — чи вистачить фінансів Пентагону для продовження тренувань arrow

Військові навчання ЗСУ — чи вистачить фінансів Пентагону для продовження тренувань

27 лютого 2024 11:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Військові навчання ЗСУ — чи вистачить фінансів Пентагону для продовження тренувань
Тренування українських воїнів. Ілюстративне фото: МО України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські бійці продовжують проходити військові навчання у Сполучених Штатах Америки та Європі. Пентагон фінансує тренування Збройних сил, однак з часом стає все важче знаходити кошти. Їх виділяють з різних програм і з часом можуть виникнути проблеми з фінансуванням.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

Пентагон продовжує навчати ЗСУ попри брак фінансів

Сінгх підкреслила, що Пентагон находить кошти на тренування бійців ЗСУ, і він буде це продовжувати робити, однак невдовзі доведеться ухвалювати "жорсткі рішення".

"Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну", — зауважила заступниця прессекретаря.

Посадовиця зазначила, що є виділені фінанси, зокрема з програми Ініціатива сприяння безпеці України, яка гарантує довгострокову безпекову допомогу Україні.

"Так, це важлива місія. Знову ж таки, є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат", — зазначила Сінгх.

При цьому представниця Пентагону наголосила, що зараз в армії США доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Йдеться про те, звідки американські війська братимуть гроші на фінансування своїх потреб.

"Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США", — додала Сінгх.

Нагадаємо, збройні сили Канади навчають українських саперів. Військові розповіли, яку важливу навичку опановують воїни ЗСУ в цій галузі, та показали кадри тренувань.

Також ми писали про те, що НАТО планує запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для навчання українських бійців. Завдяки тренуванням ЗСУ планують зробити відповідними стандартам Альянсу.

США
війна
ЗСУ
військові навчання
Україна
Європа
Пентагон
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі