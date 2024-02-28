Бесплатная стоматология для военных — кто и где сможет воспользоваться услугой

Военные смогут бесплатно протезировать зубы — правительство Украины выделило бюджет
В Украине запустили пилотный проект, направленный на оказание бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья и социальной защиты этой категории граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Telegram-канале.
Подробнее о проекте
По словам премьера, услуги будут доступны участникам боевых действий, людям, получившим инвалидность из-за войны, и некоторым категориям военнослужащих. Отмечается, что протезирование зубов можно будет осуществлять в больницах, независимо от их формы собственности.
Денис Шмыгаль также добавил, что государство компенсирует медицинским учреждениям расходы по лечению через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). В общей сложности на этот проект планируют потратить 750 миллионов гривен.
Что еще нужно знать
Напомним, что всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк помогает реабилитировать украинских военных. Она приняла участие в благотворительном проекте.
Мы также писали о том, что государство планирует обеспечить жильем украинских ветеранов. В связи с этим на 2024 год государственным бюджетом предусмотрено почти 6 миллиардов гривен.
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