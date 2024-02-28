Бесплатная стоматология для военных — кто и где сможет воспользоваться услугой

Военный на приеме у врача. Фото: armyinform

В Украине запустили пилотный проект, направленный на оказание бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья и социальной защиты этой категории граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Telegram-канале.

Читайте также:

Подробнее о проекте

По словам премьера, услуги будут доступны участникам боевых действий, людям, получившим инвалидность из-за войны, и некоторым категориям военнослужащих. Отмечается, что протезирование зубов можно будет осуществлять в больницах, независимо от их формы собственности.

Денис Шмыгаль также добавил, что государство компенсирует медицинским учреждениям расходы по лечению через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). В общей сложности на этот проект планируют потратить 750 миллионов гривен.

Скриншот: t.me/Denys_Smyhal

Что еще нужно знать

Напомним, что всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк помогает реабилитировать украинских военных. Она приняла участие в благотворительном проекте.

Мы также писали о том, что государство планирует обеспечить жильем украинских ветеранов. В связи с этим на 2024 год государственным бюджетом предусмотрено почти 6 миллиардов гривен.