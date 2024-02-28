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Військові зможуть безкоштовно протезувати зуби — уряд України виділив бюджет

28 лютого 2024 10:10
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Ірина Шпак
редактор
Безкоштовна стоматологія для військових — хто та де зможе скористатися послугою
Військовий на прийомі у лікаря. Фото: armyinform
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни. Ця ініціатива спрямована на поліпшення стану здоров'я та соціального захисту цієї категорії громадян.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному Telegram-каналі. 

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Детальніше про проєкт

За словами прем'єра, послуги будуть доступні учасникам бойових дій, людям, які отримали інвалідність через війну, і деяким категоріям військовослужбовців. Зазначається, що протезування зубів можна буде зробити в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Денис Шмигаль також додав, що держава компенсує медичним закладам витрати на лікування через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ). Загалом на цей проєкт планують витратити 750 мільйонів гривень.

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Скриншот: t.me/Denys_Smyhal

Що ще треба знати

Нагадаємо, що всесвітньо відома акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк допомагає реабілітувати українських військових. Вона взяла участь у благодійному проєкті.

Ми також писали про те, що держава планує забезпечити житлом українських ветеранів. У зв'язку з цим на 2024 рік державним бюджетом передбачено майже 6 мільярдів гривень.

Денис Шмигаль
ветерани
військові
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УБД
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