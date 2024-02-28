Контрнаступление ВСУ 2023 – мнение военного о неудачах

Николай Мельник. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Отсутствие авиации, большие плотно заминированные поля и недостаточно успешная работа артиллерии всех сортов — это три главные причины, почему контрнаступление ВСУ в 2023 году не удалось. В целом ВСУ били силы, которые соответствовали их численности по отдельным направлениям. Расчет был на прорыв и что линия россиян распадется. Но этого не вышло.

Об этом Новини.LIVE рассказал Николай Мельник, старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады.

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"Контрнаступление не удалось учитывая планы, которые были. Это надо признать. Но это вопрос к командующим, я же простой пехотинец. Скажу вещи, очевидные для всех, — это учет фактора отсутствия авиации, большие плотно заминированные поля, недостаточно успешная работа артиллерии всех сортов", — уточнил Мельник.

Также, по его словам, не было в достаточном качестве подразделений разграждения или разминирования. Мол, технику, которой они пользовались, следовало утилизировать еще 20 лет назад.

ВСУ на фронте. Фото: Генштаб

"Если бы этими подразделениями нам удалось взять первую линию, то на вторую и третью их бы просто не хватило. Но это вопрос к руководству, почему при наличии таких проблем была дана отмашка идти в наступление. Но если ни один комбриг не усидел после этого наступления, вероятно, были приняты определенные кадровые решения", — сказал Мельник.

Относительно соотношения количества личного состава и задействованной техники по направлению 47-й бригады, то, по словам Мельника, оно было 1:1.

"Мы били силы, которые абсолютно нам отвечали. Расчет был на прорыв и что линия россиян просто распадется. Она не распалась, россияне хорошо подготовились. Это война, не сработало", — подытожил военный.

Напомним, по словам добровольца ВСУ, ветерана российско-украинской войны Олега Симороза, российские военные пытаются наступать на всех участках фронта. Враг остается гораздо более многочисленным и более технически оснащенным, поэтому ситуация сложная по всем направлениям.