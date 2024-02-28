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Військовий назвав три причини, чому контрнаступ-2023 не вдався

28 лютого 2024 07:43
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Контрнаступ ЗСУ 2023 - думка військового про неуспіх
Микола Мельник. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Відсутність авіації, великі щільно заміновані поля та недостатньо успішна робота артилерії всіх ґатунків — це три головні причини, чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році не вдався. Загалом ЗСУ били сили, які відповідали їх чисельності по окремих напрямках. Розрахунок був на прорив і що лінія росіян розпадеться. Але цього не сталося.

Про це Новини.LIVE розповів Микола Мельник, старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади. 

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"Контрнаступ не вдався з огляду на плани, які були. Це треба визнати. Але це питання до командувачів, я ж простий піхотинець. Скажу речі, очевидні для всіх, — це врахування фактору відсутності авіації, великих щільно замінованих полів, недостатньо успішна робота артилерії всіх ґатунків", — уточнив Мельник.

Також, за його словами, не було у достатній якості підрозділів розгородження або розмінування. Мовляв, техніку, якою вони користувалися, слід було утилізувати ще 20 років тому. 

ЗСУ на фронті
ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

"Якби тими підрозділами нам вдалося взяти першу лінію, то на другу і третю їх би просто не вистачило. Але це питання до керівництва, чому за наявності таких проблем була дана відмашка йти у наступ. Але якщо жоден комбриг не всидів після цього наступу, певно, таки були прийняті певні кадрові рішення", — сказав Мельник. 

Щодо співвідношення кількості осіб і особового складу та залученої техніки у напрямку 47-ї бригади, то, за словами Мельника, воно було 1:1. 

"Ми били сили, які абсолютно нам відповідали. Розрахунок був на прорив і що лінія росіян просто розпадеться. Вона не розпалася, росіяни гарно підготувалися. Це війна, не спрацювало", — підсумував військовий.

Нагадаємо, за словами добровольця ЗСУ, ветерана російсько-української війни Олега Симороза, російські військові намагаються наступати на всіх ділянках фронту. Ворог залишається набагато чисельнішим та більш технічно оснащеним, тож ситуація складна на всіх напрямках. 

війна
російські війська
ЗСУ
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні

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