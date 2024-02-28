Контрнаступ ЗСУ 2023 - думка військового про неуспіх

Микола Мельник. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Відсутність авіації, великі щільно заміновані поля та недостатньо успішна робота артилерії всіх ґатунків — це три головні причини, чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році не вдався. Загалом ЗСУ били сили, які відповідали їх чисельності по окремих напрямках. Розрахунок був на прорив і що лінія росіян розпадеться. Але цього не сталося.

Про це Новини.LIVE розповів Микола Мельник, старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади.

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"Контрнаступ не вдався з огляду на плани, які були. Це треба визнати. Але це питання до командувачів, я ж простий піхотинець. Скажу речі, очевидні для всіх, — це врахування фактору відсутності авіації, великих щільно замінованих полів, недостатньо успішна робота артилерії всіх ґатунків", — уточнив Мельник.

Також, за його словами, не було у достатній якості підрозділів розгородження або розмінування. Мовляв, техніку, якою вони користувалися, слід було утилізувати ще 20 років тому.

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

"Якби тими підрозділами нам вдалося взяти першу лінію, то на другу і третю їх би просто не вистачило. Але це питання до керівництва, чому за наявності таких проблем була дана відмашка йти у наступ. Але якщо жоден комбриг не всидів після цього наступу, певно, таки були прийняті певні кадрові рішення", — сказав Мельник.

Щодо співвідношення кількості осіб і особового складу та залученої техніки у напрямку 47-ї бригади, то, за словами Мельника, воно було 1:1.

"Ми били сили, які абсолютно нам відповідали. Розрахунок був на прорив і що лінія росіян просто розпадеться. Вона не розпалася, росіяни гарно підготувалися. Це війна, не спрацювало", — підсумував військовий.

Нагадаємо, за словами добровольця ЗСУ, ветерана російсько-української війни Олега Симороза, російські військові намагаються наступати на всіх ділянках фронту. Ворог залишається набагато чисельнішим та більш технічно оснащеним, тож ситуація складна на всіх напрямках.