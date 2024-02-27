Меткие украинские артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов

Уничтожение оккупантов артиллеристами ВСУ. Фото: скриншот с видео

Украинские воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) совершили атаку с дронов по составу российских войск. На месте попадания произошел пожар, и когда оккупанты бросились тушить его, артиллеристы 63-й отдельной механизированной бригады нанесли удар и уничтожили российских солдат.

Об этом сообщает телеграм-канал War Facts.

Уничтожение оккупантов артиллеристами 63-й ОМБр

Воины ВСУ продолжают наносить значительные потери в личном составе и военном имуществе противника. В частности, военные 63-й ОМБр метко атаковали позиции врага на фронте.

Дроны пилотов РУБАК поразили склад оккупантов, в результате чего загорелся склад. Во время того как россияне пытались потушить огонь, их обстреляли артиллеристы 63-й ОМБр.

"Урожайный день выдала 63-я бригада, уничтожив большое количество оккупантов вместе с их имуществом. Сначала дроны пилотов РУБАК атаковали кац**ский склад, а когда орки всей ордой пытались погасить пожар, их накрыла украинская арта!" — говорится в описании под видео.

Напомним, бойцы РУП "Шершень" обнаружили ротацию врага на фронте. После получения разведданных артиллеристы 3-й ОШБр нанесли успешный удар по российской пехоте, которая как раз зашла в здание.

Добавим, на Лиманском направлении фронта ВСУ также нанесли удар по личному составу противника. Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады группы "Спис" распространили эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов.