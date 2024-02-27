Влучні українські артилеристи завдали нищівного удару по позиціях окупантів

Знищення окупантів артилеристами ЗСУ. Фото: скриншот з відео

Українські воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) здійснили атаку з дронів по складу російських військ. На місці влучання сталася пожежа, і коли окупанти кинулися гасити її, артилеристи 63-ї окремої механізованої бригади завдали удару та знищили російських солдатів.

Про це повідомляє телеграм-канал War Facts.

Знищення окупантів артилеристами 63-ї ОМБр

Воїни ЗСУ продовжують завдавати значних втрат в особовому складі та військовому майні противника. Зокрема, військові 63-ї ОМБр влучно атакували позиції ворога на фронті.

Дрони пілотів РУБАК вразили склад окупантів, внаслідок чого загорівся склад. Під час того, як росіяни намагалися загасити вогонь, їх обстріляли артилеристи 63-ї ОМБр.

"Урожайний день видала 63-тя бригада, знищивши велику кількість окупантів разом із їхнім майном. Спочатку дрони пілотів РУБАК атакували кац**ський склад, а коли орки всією ордою намагалися погасити пожежу, їх накрила українська арта!" — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, бійці РУП "Шершень" виявили ротацію ворога на фронті. Після отримання розвідданих артилеристи 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка саме зайшла в будівлю.

Додамо, на Лиманському напрямку фронту ЗСУ також завдали удару по особовому складу противника. Бійці 60-ї окремої механізованої бригади групи "Спис" поширили ексклюзивні кадри знищення окупантів.