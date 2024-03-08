Ночью жители оккупированных городов Запорожья слышали взрывы — Федоров рассказал детали

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Pixabay

Жители временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области в ночь на пятницу сообщали о громких взрывах. Звуки "хлопков" звучали вблизи военной базы россиян.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, ночью был зафиксирован взрыв в Токмаке неподалеку от района Ковальско-штамповочного завода, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Также во временно оккупированном Мелитополе вчера "взлетел" в воздух российский склад боеприпасов и машина, которая их привезла.

Скриншот поста Федорова

Напомним, в спорткомплексе в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Как оказалось, россияне принесли гранатомет и во время демонстрации его детям нажали на курок.

Также мы писали, что оккупационные власти в Запорожской области постепенно искажают населенные пункты региона. Так, Федоров рассказал, что из Мелитополя враг сделал свалку.