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Ночью жители оккупированных городов Запорожья слышали взрывы — Федоров рассказал детали

8 марта 2024 11:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью жители оккупированных городов Запорожья слышали взрывы — Федоров рассказал детали
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Pixabay
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Жители временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области в ночь на пятницу сообщали о громких взрывах. Звуки "хлопков" звучали вблизи военной базы россиян.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, ночью был зафиксирован взрыв в Токмаке неподалеку от района Ковальско-штамповочного завода, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Также во временно оккупированном Мелитополе вчера "взлетел" в воздух российский склад боеприпасов и машина, которая их привезла.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, в спорткомплексе в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Как оказалось, россияне принесли гранатомет и во время демонстрации его детям нажали на курок.

Также мы писали, что оккупационные власти в Запорожской области постепенно искажают населенные пункты региона. Так, Федоров рассказал, что из Мелитополя враг сделал свалку.

взрыв
Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
оккупация

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