Вночі мешканці окупованих міст Запоріжжя чули вибухи — Федоров розповів деталі
Мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області в ніч на п'ятницю, повідомляли про гучні вибухи. Звуки "хлопків" лунали поблизу військової бази росіян.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Вибухи на окупованому Запоріжжі
За словами Федорова, вночі було зафіксовано вибух в Токмаку неподалік району Ковальсько-штампувального завод, який окупанти перетворили на свою військову базу.
Також у тимчасово окупованому Мелітополі вчора "злетів" в повітря російський склад боєприпасів та машина, яка їх привезла.
Нагадаємо, в спорткомплексі в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Як виявилося, росіяни принесли гранатомет та під час демонстрації його дітям, натисли на курок.
Також ми писали, що окупаційна влада в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Так, Федоров розповів, що з Мелітополя ворог зробив сміттєзвалище.
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