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Вночі мешканці окупованих міст Запоріжжя чули вибухи — Федоров розповів деталі

8 березня 2024 11:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі мешканці окупованих міст Запоріжжя чули вибухи — Федоров розповів деталі
Вибух в небі. Ілюстративне фото: Pixabay
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області в ніч на п'ятницю, повідомляли про гучні вибухи. Звуки "хлопків" лунали поблизу військової бази росіян.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи на окупованому Запоріжжі

За словами Федорова, вночі було зафіксовано вибух в Токмаку неподалік району Ковальсько-штампувального завод, який окупанти перетворили на свою військову базу.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі вчора "злетів" в повітря російський склад боєприпасів та машина, яка їх привезла.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, в спорткомплексі в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Як виявилося, росіяни принесли гранатомет та під час демонстрації його дітям, натисли на курок.

Також ми писали, що окупаційна влада в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Так, Федоров розповів, що з Мелітополя ворог зробив сміттєзвалище

вибух
Запорізька область
окупанти
Іван Федоров
окупація

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