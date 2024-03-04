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Впервые как член НАТО — Финляндия примет участие в учениях северных стран Альянса

4 марта 2024 02:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Впервые как член НАТО — Финляндия примет участие в учениях северных стран Альянса
Зарубежные военные. Фото: Alamy/All Over Press
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В понедельник, 4 марта, начинается обучение северных стран НАТО Nordic Response 2024. В них Финляндия впервые примет участие как полноправный член Альянса.

Об этом сообщило издание Yle в воскресенье, 3 марта.

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Nordic Response 2024 под руководством Норвегии начнутся в понедельник на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также разные вертолеты.

"12-дневные учения имеют важное значение для Финляндии, поскольку, кроме того, что это самые большие учения, к которым финские силы обороны никогда не присоединялись за границей, это также первый раз, когда Финляндия будет отрабатывать коллективную оборону Альянса как член НАТО", — говорится в сообщении.

Nordic Response включают наземные, морские и воздушные упражнения, в которых примут участие около 20 000 участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.

Вместе с тем, Александер Стубб, который в пятницу принял присягу президента Финляндии, заявил, что 7 марта он осуществит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.

"Если бы кто-то сказал мне два года назад, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на обучение НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил", — сказал он.

Напомним, ранее Антти Хяккянен анонсировал 22 пакет военной помощи Украине от Финляндии, не раскрыв деталей его содержания.

В то же время, министр иностранных дел страны Элина Валтонен одобрила идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов, которые, по ее мнению, должны пойти на вооружение для украинских войск.

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