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Вперше як член НАТО — Фінляндія візьме участь у навчаннях північних країн Альянсу

4 березня 2024 02:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вперше як член НАТО — Фінляндія візьме участь у навчаннях північних країн Альянсу
Закордонні військові. Фото: Alamy/All Over Press
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У понеділок, 4 березня, розпочинаються навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024. У них Фінляндія вперше візьме участь як повноправний член Альянсу.

Про це повідомило видання Yle у неділю, 3 березня.

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Nordic Response 2024 під керівництвом Норвегії почнуться у понеділок на території Фінляндії, Швеції та Норвегії. У навчаннях беруть участь понад 100 літальних апаратів, серед яких винищувачі, паливозаправники, транспортні та розвідувальні літаки, а також різні гелікоптери.

"12-денні навчання мають важливе значення для Фінляндії, оскільки, крім того, що це найбільші навчання, до яких фінські сили оборони будь-коли приєднувалися за кордоном, це також перший раз, коли Фінляндія відпрацьовуватиме колективну оборону Альянсу як член НАТО", — йдеться у повідомленні.

Nordic Response включають наземні, морські та повітряні вправи, в яких візьмуть участь близько 20 000 учасників з 14 країн, зокрема, 4100 фінських солдатів.

Разом з тим, Александер Стубб, який у п'ятницю склав присягу президента Фінляндії, заявив, що 7 березня він здійснить свій перший закордонний візит для інспектування навчань у Норвегії.

"Якби хтось сказав мені два роки тому, що президент Фінляндії здійснить свій перший робочий візит на навчання НАТО через тиждень після інавгурації, я б не повірив", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Антті Хякканен анонсував 22 пакет військової допомоги Україні від Фінляндії, не розкривши деталей його вмісту. 

Водночас міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен схвалила ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів, які, за її думкою, мають піти на озброєння для українських військ. 

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