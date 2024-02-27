Потери России убитыми и ранеными — в Генштабе назвали цифру и объяснили, как считают

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев заявил, что по состоянию на вторник, 27 февраля, потери России в личном составе выросли до 412 400 человек. Речь идет об убитых и раненых оккупантах.

Об этом представитель Генштаба ВСУ сообщил в комментарии "Украинской правде".

Потери армии России в Украине

Ковалев подчеркнул, что Генштаб ежедневно публикует данные об уничтожении захватчиков на фронте и эти показатели общие. То есть количество потерь показывает число убитых и раненых бойцов РФ вместе. Спикер добавил, что по состоянию на 27 февраля потери в живой силе врага составляют 412 400 солдат.

"Общие потери российских оккупантов, публикуемые Генеральным штабом, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно — безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек", — отметил Ковалев.

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за все время обороны Авдеевки было уничтожено 47 186 российских оккупантов.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.