Втрати Росії вбитими та пораненими — у Генштабі назвали цифру та пояснили, як рахують

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов заявив, що станом на вівторок, 27 лютого, втрати Росії в особовому складі зросли до 412 400 осіб. Йдеться про вбитих та поранених окупантів.

Про це речник Генштабу ЗСУ повідомив у коментарі "Українській правді".

Втрати армії Росії в Україні

Ковальов наголосив, що Генштаб щодня публікує дані про знищення загарбників на фронті і показники є загальними. Тобто кількість втрат показує число вбитих та поранених бійців РФ разом. Речник додав, що станом на 27 лютого втрати у живій силі ворога становлять 412400 солдатів.

"Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме — безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб", — зауважив Ковальов.

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що за весь час оборони Авдіївки було знищено 47 186 російських окупантів.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати армії Росії у 7-8 разів перевищують українські.