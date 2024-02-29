С временно оккупированной Херсонщины вернули еще пять детей

Депортированный ребенок. Иллюстративное фото: DEPOSITPHOTOS

Украинские социальные организации продолжают работать над возвращением домой детей, похищенных россиянами. Так, еще пятерых удалось вывезти с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в Telegram в четверг, 29 февраля.

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"Возвращаем детей на свободные украинские земли. Еще две девочки и три мальчика удалось вывезти с временно оккупированных территорий", — написал он.

По словам Прокудина, возраст возвращенных детей от 4 до 16 лет, один из них является сиротой.

Он заверил, что сейчас они все находятся в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи.

Глава ОВА отметил, что с начала года уже удалось вернуть 25 детей из оккупированной Херсонщины.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, 22 февраля прошло онлайн-заседание международной экспертной группы Bring Kids Back UA. Во время него обсудили дальнейшие действия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

Также мы писали, что в ООН призвали Россию прекратить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и вернуть их в семьи.