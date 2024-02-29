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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей

29 лютого 2024 17:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей
Депортована дитина. Ілюстративне фото: DEPOSITPHOTOS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські соціальні організації продовжують працювати над поверненням додому дітей, викрадених росіянами. Так, ще п'ятьох вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін в Telegram у четвер, 29 лютого.

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"Повертаємо дітей на вільні українські землі. Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій", — написав він.

За словами Прокудіна, вік повернених дітей від 4 до 16 років, одна з них є сиротою.

Він запевнив, що зараз всі вони перебувають в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи. 

Голова ОВА зазначив, що від початку року вже вдалося повернути 25 дітей з окупованої Херсонщини. 

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, 22 лютого відбулося онлайн-засідання міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA. Під час нього обговорили подальші дії для повернення українських дітей, що були депортовані до Росії. 

Також ми писали, що в ООН закликали Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї. 

діти
депортація дітей
окупація
війна в Україні
соціальна допомога

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