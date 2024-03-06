Мероприятие в опасности сейчас 6 марта – каких областей досталась воздушная тревога

Мероприятие в опасности - каких областей достались "шахеды"
Воздушная тревога в Украине 6 марта распространилась на Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и другие области. Вражеские беспилотники перелетают из региона в регион, также есть информация о группе БпЛА в сторону Одессы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 6 марта
Военные опубликовали актуальную информацию о курсе полета БпЛА по состоянию на данный момент:
- БпЛА из Житомирщины на Ровенщину,
- с Киевщины - на Житомирщину.
- в Тернопольской области — курсом на юг.
- в Винницкой, Хмельницкой — курсом на запад.
- к северу от Одессы — в направлении города.
Также защитники предупреждают об угрозе баллистики с востока.
В настоящее время воздушная тревога держится за ряд областей Украины, среди которых:
- Львовская,
- Тернопольская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Киевская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Донецкая.
Обновлено 02:05. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе для Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областей.
Обновлено 02:24. "Шахеды" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей - курсом на Староконстантинов! - Предупреждают военные.
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