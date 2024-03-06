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Мероприятие в опасности - каких областей достались "шахеды"

6 марта 2024 01:52
обновлено: 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мероприятие в опасности сейчас 6 марта – каких областей досталась воздушная тревога
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 6 марта распространилась на Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и другие области. Вражеские беспилотники перелетают из региона в регион, также есть информация о группе БпЛА в сторону Одессы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 6 марта

Военные опубликовали актуальную информацию о курсе полета БпЛА по состоянию на данный момент:

  • БпЛА из Житомирщины на Ровенщину,
  • с Киевщины - на Житомирщину.
  • в Тернопольской области — курсом на юг.
  • в Винницкой, Хмельницкой — курсом на запад.
  • к северу от Одессы — в направлении города.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также защитники предупреждают об угрозе баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога держится за ряд областей Украины, среди которых:

  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Донецкая.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня 6 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:05. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе для Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 02:24. "Шахеды" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей - курсом на Староконстантинов! - Предупреждают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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