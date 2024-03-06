Мероприятие в опасности сейчас 6 марта – каких областей досталась воздушная тревога

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине 6 марта распространилась на Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и другие области. Вражеские беспилотники перелетают из региона в регион, также есть информация о группе БпЛА в сторону Одессы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные опубликовали актуальную информацию о курсе полета БпЛА по состоянию на данный момент:

БпЛА из Житомирщины на Ровенщину,

с Киевщины - на Житомирщину.

в Тернопольской области — курсом на юг.

в Винницкой, Хмельницкой — курсом на запад.

к северу от Одессы — в направлении города.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также защитники предупреждают об угрозе баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога держится за ряд областей Украины, среди которых:

Львовская,

Тернопольская,

Ровенская,

Житомирская,

Киевская,

Черкасская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Донецкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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