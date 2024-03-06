Захід у небезпеці — яких областей дісталися "шахеди"

Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня поширилась на Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та інші області. Ворожі безпілотники перелітають з регіону в регіон, також є інформація про групу БпЛА в бік Одеси.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові опублікували актуальну інформацію щодо курсу польоту БпЛА станом на зараз:

БпЛА з Житомирщини на Рівненщину,

з Київщини — на Житомирщину.

на Тернопільщині — курсом на південь.

на Вінниччині, Хмельниччині — курсом на захід.

північніше Одеси — в напрямку міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники попереджають про загрозу балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога тримається за низку областей України, серед яких:

Львівська,

Тернопільська,

Рівненська,

Житомирська,

Київська,

Черкаська,

Вінницька,

Хмельницька,

Чернівецька,

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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