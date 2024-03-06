Захід у небезпеці — яких областей дісталися "шахеди"
6 березня 2024 01:52
оновлено: 02:02
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня поширилась на Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та інші області. Ворожі безпілотники перелітають з регіону в регіон, також є інформація про групу БпЛА в бік Одеси.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Військові опублікували актуальну інформацію щодо курсу польоту БпЛА станом на зараз:
- БпЛА з Житомирщини на Рівненщину,
- з Київщини — на Житомирщину.
- на Тернопільщині — курсом на південь.
- на Вінниччині, Хмельниччині — курсом на захід.
- північніше Одеси — в напрямку міста.
Також захисники попереджають про загрозу балістики зі сходу.
Наразі повітряна тривога тримається за низку областей України, серед яких:
- Львівська,
- Тернопільська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Київська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Донецька.
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