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Захід у небезпеці — яких областей дісталися "шахеди"

6 березня 2024 01:52
оновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Захід у небезпеці — яких областей дісталися "шахеди"
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня поширилась на Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та інші області. Ворожі безпілотники перелітають з регіону в регіон, також є інформація про групу БпЛА в бік Одеси.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові опублікували актуальну інформацію щодо курсу польоту БпЛА станом на зараз:

  • БпЛА з Житомирщини на Рівненщину,
  • з Київщини — на Житомирщину.
  • на Тернопільщині — курсом на південь.
  • на Вінниччині, Хмельниччині — курсом на захід.
  • північніше Одеси — в напрямку міста.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники попереджають про загрозу балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Наразі повітряна тривога тримається за низку областей України, серед яких:

  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Донецька.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 6 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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