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Призывали присоединяться к оккупантам — СБУ задержала коллаборанток из Херсонщины

29 февраля 2024 15:53
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Бригадир София
редактор
Призывали присоединяться к оккупантам — СБУ задержала коллаборанток из Херсонщины
Арестованные российские коллаборантки. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сотрудники Службы безопасности задержали двух организаторок незаконного референдума на оккупированном правобережье Херсона. После освобождения области обе коллаборантки сбежали в другие города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 29 февраля.

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Одна из них была задержана в Киеве, где она пряталась в столичном хостеле, в то время как другая получила статус переселенки и скрывалась в арендованной квартире в Черноморске.

Что известно о деятельности коллаборанток

По предварительным данным, в начале российской агрессии обе фигурантки проживали в Бериславском районе Херсона. После захвата региона они поддержали оккупантов и вошли в оккупационный "избирательный" комитет.

Сотрудницы псевдоучреждения обходили дворы и призвали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории к России. Их сопровождали вооруженные оккупанты. В присутствии которых они угрожали гражданам, выступавшим против фальшивого плебисцита, заключением и конфискацией имущества.

Какое наказание ждет предательниц

Служба безопасности объявила фигуранткам подозрение в коллаборационной деятельности, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время обе задержанные находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения.

Скриншот сообщения СБУ в Telegram

Напомним, что вчера, 28 февраля, СБУ задержала чиновницу Харьковского университета, которая искала слабые места в обороне ВСУ.

Ранее мы писали, что Херсонская прокуратура арестовала имущество депутата, который перешел на сторону врага и вступил в партию "Единая Россия".

СБУ
Херсонская область
госизмена
оккупанты
Коллаборант
война в Украине

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