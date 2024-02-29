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Закликали приєднуватись до окупантів — СБУ затримала колаборанток з Херсонщини

29 лютого 2024 15:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Закликали приєднуватись до окупантів — СБУ затримала колаборанток з Херсонщини
Затримані російські колаборантки. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Співробітники Служби безпеки затримали двох організаторок незаконного референдуму на окупованому правобережжі Херсонщини. Після визволення області обидві колаборантки втекли до інших міст.

Про це повідомила пресслужба СБУ в четвер, 29 лютого.

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Одну з них затримали у Києві, де вона переховувалася у столичному хостелі, в той час, як інша отримала статус переселенки та переховувалася в орендованій квартирі в Чорноморську.

Що відомо про діяльність колаборанток

За попередніми даними, на початку російської агресії обидві фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини. Після захоплення регіону вони підтримали окупантів і ввійшли до окупаційного "виборчого" комітету.

Затримання колаборантки з Херсонщини. Фото: СБУ
Одна із затриманих зрадниць. Фото: СБУ

Співробітниці псевдоустанови обходили двори та закликали місцевих мешканців "проголосувати за приєднання" території до Росії. Їх супроводжували озброєні окупанти. В присутності яких вони загрожували громадянам, які виступали проти фальшивого плебісциту, ув'язненням та конфіскацією майна.

Яке покарання чекає на зрадниць

Служба безпеки оголосила фігуранткам підозру у колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Наразі обидві перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Скриншот допису СБУ в Telegram

Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, СБУ затримала посадовицю Харківського університету, яка шукала слабкі місця в обороні ЗСУ. 

Раніше ми писали, що Херсонська прокуратура заарештувала майно депутата, який перейшов на бік ворога та вступив до партії "Єдина Росія". 

окупанти
Колаборант
війна в Україні
СБУ
держзрада
Херсонська область

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