Зеленский объяснил, как Нидерланды вместе с Украиной противостоят российской агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором объясняется роль Нидерландов в борьбе Украины против России. Нидерланды являются неизменным партнером нашей страны и в течение двух лет противостоят вместе с украинцами агрессии со стороны России.
Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Telegram в понедельник, 4 марта.
Роль Нидерландов в жизни Украины
Зеленский сообщил, что после двух лет российской агрессии и двух лет войны, Нидерланды и Украина стоят вместе. По словам главы государства, объединенные, страны защищают украинцев и общие ценности.
"И так же вместе должны победить в этой защите, в достижении наших целей. Ибо жизнь должна победить. Спасибо за принципиальную и очень действенную поддержку нашей страны и людей", — написал Зеленский.
Видеоролик о роли Нидерландов в жизни Украины
В ролике рассказывается, что в течение двух лет Нидерланды оказывали Украине конкретную помощь. Также страна оказала Украине серьезную поддержку для защиты неба, укреплении ПВО.
Напомним, Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов.
Ранее глава государства подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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