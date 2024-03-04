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Зеленский объяснил, как Нидерланды вместе с Украиной противостоят российской агрессии

4 марта 2024 12:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский объяснил, как Нидерланды вместе с Украиной противостоят российской агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором объясняется роль Нидерландов в борьбе Украины против России. Нидерланды являются неизменным партнером нашей страны и в течение двух лет противостоят вместе с украинцами агрессии со стороны России.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Telegram в понедельник, 4 марта.

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Роль Нидерландов в жизни Украины

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский сообщил, что после двух лет российской агрессии и двух лет войны, Нидерланды и Украина стоят вместе. По словам главы государства, объединенные, страны защищают украинцев и общие ценности.

"И так же вместе должны победить в этой защите, в достижении наших целей. Ибо жизнь должна победить. Спасибо за принципиальную и очень действенную поддержку нашей страны и людей", — написал Зеленский.

Видеоролик о роли Нидерландов в жизни Украины

В ролике рассказывается, что в течение двух лет Нидерланды оказывали Украине конкретную помощь. Также страна оказала Украине серьезную поддержку для защиты неба, укреплении ПВО.

Напомним, Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов. 

Ранее глава государства подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский
Нидерланды
военная помощь
Украина
военная техника
соглашение
война в Украине

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