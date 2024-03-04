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Зеленський пояснив, як Нідерланди разом із Україною протистоять російській агресії

4 березня 2024 12:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський пояснив, як Нідерланди разом із Україною протистоять російській агресії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеоролик, де пояснюється роль Нідерландів у боротьбі України проти Росії. Нідерланди є незмінним партнером нашої країни і протягом двох років протистоять разом з українцями агресії з боку Росії.

Відповідне відео Зеленський опублікував у Telegram у понеділок, 4 березня.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський повідомив, що після двох років російської агресії та двох років війни, Нідерланди та Україна стоять разом. За словами глави держави, об'єднані країни захищають українців та спільні цінності.

"І так само разом мають перемогти у цьому захисті, у досягненні наших цілей. Бо життя має перемогти. Дякую за принципову та дуже дієву підтримку нашої країни та людей", — написав Зеленський.

Відеоролик про роль Нідерландів у житті України

У ролику розповідається, що протягом двох років Нідерланди надавали Україні конкретну допомогу. Також країна надала Україні серйозну підтримку для захисту неба, зміцнення ППО.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від Нідерландів.

Раніше глава держави підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Володимир Зеленський
Нідерланди
військова допомога
Україна
військова техніка
угода
війна в Україні

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