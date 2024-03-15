Зеленский пообещал больше украинского оружия и ответов на российские теракты

Встреча Зеленского с военным руководством. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными и представителями оборонного комплекса дальнейшие действия против российских агрессоров. Он заверил, что удары по врагу не будут прекращаться.

Об этом президент Зеленский рассказал в пятницу, 15 марта.

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"Заслушал доклад Главкома Александра Сырского. Утром он вернулся из Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте, и на других ключевых участках фронта. Согласовали дальнейшие действия", — рассказал президент.

Также глава государства рассказал, что вместе с Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем Вадимом Сухаревским были определены самые болезненные места, по которым можно было бы нанести наибольший вред.

"И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", — отметил президент.

Также Зеленский провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", — подчеркнул президент.

Встреча Зеленского с военным руководством. Фото: Офис Президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский вручил награды военным и родным погибших героев. Он поблагодарил всех мужчин и женщин, добровольно вставших на защиту Родины.

Также Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.