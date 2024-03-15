Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Зеленский пообещал больше украинского оружия и ответов на российские теракты arrow

Зеленский пообещал больше украинского оружия и ответов на российские теракты

15 марта 2024 18:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский пообещал больше украинского оружия и ответов на российские теракты
Встреча Зеленского с военным руководством. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными и представителями оборонного комплекса дальнейшие действия против российских агрессоров. Он заверил, что удары по врагу не будут прекращаться.

Об этом президент Зеленский рассказал в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского

"Заслушал доклад Главкома Александра Сырского. Утром он вернулся из Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте, и на других ключевых участках фронта. Согласовали дальнейшие действия", — рассказал президент.

Также глава государства рассказал, что вместе с Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем Вадимом Сухаревским были определены самые болезненные места, по которым можно было бы нанести наибольший вред.

"И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", — отметил президент.

Также Зеленский провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", — подчеркнул президент.

Зеленский пообещал больше украинского оружия и ответов на российские теракты - фото 1
Встреча Зеленского с военным руководством. Фото: Офис Президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский вручил награды военным и родным погибших героев. Он поблагодарил всех мужчин и женщин, добровольно вставших на защиту Родины.

Также Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

Владимир Зеленский
Офис президента
ВСУ
Украина
Василий Малюк
Кирилл Буданов
президент
Александр Сырский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше