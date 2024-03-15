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Зеленський пообіцяв більше української зброї і відповідей на російські теракти

15 березня 2024 18:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський пообіцяв більше української зброї і відповідей на російські теракти
Зустріч Зеленського з військовим керівництвом. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський обговорив з військовими та представниками оборонного комплексу подальші дії проти російських агресорів. Він запевнив, що удари по ворогу не припинятимуться.

Про це президент Зеленський розповів у п'ятницю, 15 березня.

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Звернення Володимира Зеленського

"Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту. Узгодили подальші дії", — розповів президент.

Також глава держави розповів, що разом із Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем Вадимом Сухаревським були визначені найуразливіші місця, по яких можна було б завдати найбільше шкоди.

"І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", — зазначив президент.

Також Зеленський провів нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", — підкреслив президент.

Зеленський пообіцяв більше української зброї і відповідей на російські теракти - фото 1
Зустріч Зеленського з військовим керівництвом. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вручив нагороди військовим та рідним загиблих Героїв. Він подякував усім чоловікам і жінкам, які добровільно стали на захист Батьківщини.

Також Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Володимир Зеленський
Офіс президента
ЗСУ
Україна
Василь Малюк
Кирило Буданов
президент
Олександр Сирський

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