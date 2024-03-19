Зеленский рассказал, сколько "шахедов" и ракет выпустили оккупанты по Украине с начала марта

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала марта российские оккупанты применили против украинцев 130 ракет разных типов, более 320 дронов типа Shahed и почти 900 управляемых авиабомб. По его словам, ежедневно и каждую ночь враг ведет террористическую войну против наших людей, обычных городов и сел страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 19 марта.

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Глава государства отметил, что Украина доказала, что может эффективно сбивать любые ракеты и дроны российских оккупантов, а также уничтожать военную авиацию врага. По словам Зеленского, такие действия спасают тысячи жизней и позволяют украинской экономике функционировать.

"Но мы нуждаемся в большей защите — вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении", — рассказал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех в мире, кто это понимает и помогает беречь жизнь. Он добавил, что российский террор должен проиграть.

Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также российские захватчики нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавший.