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Зеленський розповів, скільки "шахедів" та ракет випустили окупанти по Україні з початку березня

19 березня 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, скільки "шахедів" та ракет випустили окупанти по Україні з початку березня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку березня російські окупанти застосували проти українців 130 ракет різних типів, понад 320 дронів типу Shahed і майже 900 керованих авіабомб. За його словами, щодня і щоночі ворог веде терористичну війну проти наших людей, звичайних міст і сіл країни.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 19 березня.

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Глава держави зазначив, що Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських окупантів, а також знищувати військову авіацію ворога. За словами Зеленського, такі дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати. 

"Але ми потребуємо більшого захисту — цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні", — розповів Зеленський.

Український лідер подякував всім у світі, хто це розуміє та допомагає берегти життя. Він додав, що російський терор повинен програти.

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.

Володимир Зеленський
війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
президент

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