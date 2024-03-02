Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедами" по городам Украины arrow

Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедами" по городам Украины

2 марта 2024 10:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедами" по городам Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар российских захватчиков по Украине, в частности, попадание по многоэтажке в Одессе и Харькове. Он отметил, что все специальные службы работают на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента в субботу, 2 марта.

Читайте также:
одесса
Реакция Зеленского. Фото: скриншот

Обстрел Украины в ночь на 2 марта

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир", — рассказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас известно о двух погибших. Еще восемь человек получили ранения, среди них ребенок.

"Мои соболезнования семьям и близким погибших", — сказал Президент.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы работают на месте, людям оказывается вся необходимая помощь.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские захватчики в очередной раз попали в жилую многоэтажку города в субботу, 2 марта. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Кроме того, кафиры обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

Владимир Зеленский
Одесса
война
Украина
обстрелы
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности