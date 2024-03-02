Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедами" по городам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар российских захватчиков по Украине, в частности, попадание по многоэтажке в Одессе и Харькове. Он отметил, что все специальные службы работают на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента в субботу, 2 марта.

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Обстрел Украины в ночь на 2 марта

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир", — рассказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас известно о двух погибших. Еще восемь человек получили ранения, среди них ребенок.

"Мои соболезнования семьям и близким погибших", — сказал Президент.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы работают на месте, людям оказывается вся необходимая помощь.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские захватчики в очередной раз попали в жилую многоэтажку города в субботу, 2 марта. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Кроме того, кафиры обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.