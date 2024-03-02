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Зеленський відреагував на нічну атаку "шахедами" по містам України

2 березня 2024 10:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський відреагував на нічну атаку "шахедами" по містам України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар російських загарбників по Україні, зокрема влучання по багатоповерхівці в Одесі і Харкові. Він наголосив, що всі спеціальні служби працюють на місці, постраждалим надається уся необхідна допомога.

Про це повідомили у пресслужбі Президента у суботу, 2 березня.

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Реакція Зеленського. Фото: скриншот

Обстріл України в ніч на 2 березня

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир", — розповів Президент.

Глава держави наголосив, що наразі відомо про двох загиблих. Ще вісім людей зазнали поранень, серед них дитина.

"Мої співчуття родинам і близьким загиблих", — сказав Президент.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби працюють на місці, людям надається уся необхідна допомога. 

"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору", — наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста в суботу, 2 березня. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.

Крім того, окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.

Володимир Зеленський
Одеса
війна
Україна
обстріли
дрони

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