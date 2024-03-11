Зеленский отреагировал на первый в истории "Оскар" Украины
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию "Оскар" как лучшее документальное кино. Президент Владимир Зеленский, комментируя это, поблагодарил команду, которая работала над фильмом.
Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.
Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар"
"20 дней в Мариуполе" — фильм, показывающий правду о российском терроризме. Благодарю команду, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины", — сказал Зеленский, комментируя получение Украиной "Оскара".
Он также поблагодарил всех журналистов, которые не боятся освещать правду об украинской борьбе против вооруженной агрессии России.
"Я благодарю каждую и каждого, кто распространяет правду об этой войне, о храбрости наших людей и о боли нашего народа. Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны", — написал Зеленский.
Напомним, ранее британские кинокритики показали фильм "20 дней в Мариуполе". Лента получила награду премии BAFTA, которую считают местным аналогом "Оскара".
Перед этим кино победило на премии Гильдии режиссеров Америки.
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