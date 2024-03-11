Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Зеленский отреагировал на первый в истории "Оскар" Украины arrow

Зеленский отреагировал на первый в истории "Оскар" Украины

11 марта 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский отреагировал на первый в истории "Оскар" Украины
Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию "Оскар" как лучшее документальное кино. Президент Владимир Зеленский, комментируя это, поблагодарил команду, которая работала над фильмом.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар"

"20 дней в Мариуполе" — фильм, показывающий правду о российском терроризме. Благодарю команду, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины", — сказал Зеленский, комментируя получение Украиной "Оскара".

Он также поблагодарил всех журналистов, которые не боятся освещать правду об украинской борьбе против вооруженной агрессии России.

"Я благодарю каждую и каждого, кто распространяет правду об этой войне, о храбрости наших людей и о боли нашего народа. Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны", — написал Зеленский.

null
Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Владимир Зеленский\Telegram
null
Пострадавшие украинцы в Мариуполе. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
null
Российские обстрелы Мариуполя. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, ранее британские кинокритики показали фильм "20 дней в Мариуполе". Лента получила награду премии BAFTA, которую считают местным аналогом "Оскара".

Перед этим кино победило на премии Гильдии режиссеров Америки.

Владимир Зеленский
война
украинцы
Оскар
фильм
Мариуполь
россияне
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса