Зеленский отреагировал на первый в истории "Оскар" Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию "Оскар" как лучшее документальное кино. Президент Владимир Зеленский, комментируя это, поблагодарил команду, которая работала над фильмом.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар"

"20 дней в Мариуполе" — фильм, показывающий правду о российском терроризме. Благодарю команду, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины", — сказал Зеленский, комментируя получение Украиной "Оскара".

Он также поблагодарил всех журналистов, которые не боятся освещать правду об украинской борьбе против вооруженной агрессии России.

"Я благодарю каждую и каждого, кто распространяет правду об этой войне, о храбрости наших людей и о боли нашего народа. Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны", — написал Зеленский.

Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Пострадавшие украинцы в Мариуполе. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Российские обстрелы Мариуполя. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, ранее британские кинокритики показали фильм "20 дней в Мариуполе". Лента получила награду премии BAFTA, которую считают местным аналогом "Оскара".

Перед этим кино победило на премии Гильдии режиссеров Америки.