Зеленський відреагував на перший в історії "Оскар" України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар", як найкраще документальне кіно. Президент Володимир Зеленський, коментуючи це, подякував команді, яка працювала на фільмом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Telegram.

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"20 днів у Маріуполі" — фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", — сказав Зеленський, коментуючи отримання Україною "Оскару".

Він також подякував усім журналістам, які не бояться висвітлювати праву про українську боротьбу проти збройної агресії Росії.

"Я дякую кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни", — написав Зеленський.

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Постраждалі українці в Маріуполі. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Російський обстріл Маріуполя. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, раніше британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі". Стрічка отримала нагороду премії BAFTA, яку вважають місцевим аналогом "Оскару".

Перед цим кіно перемогло на премії Гільдії режисерів Америки.