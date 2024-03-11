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Зеленський відреагував на перший в історії "Оскар" України

11 березня 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відреагував на перший в історії "Оскар" України
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар", як найкраще документальне кіно. Президент Володимир Зеленський, коментуючи це, подякував команді, яка працювала на фільмом. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Telegram

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Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар"

"20 днів у Маріуполі" — фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", — сказав Зеленський, коментуючи отримання Україною "Оскару". 

Він також подякував усім журналістам, які не бояться висвітлювати праву про українську боротьбу проти збройної агресії Росії. 

"Я дякую кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни", — написав Зеленський. 

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Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Володимир Зеленський\Telegram
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Постраждалі українці в Маріуполі. Фото: Володимир Зеленський\Telegram
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Російський обстріл Маріуполя. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, раніше британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі". Стрічка отримала нагороду премії BAFTA, яку вважають місцевим аналогом "Оскару". 

Перед цим кіно перемогло на премії Гільдії режисерів Америки.

Володимир Зеленський
війна
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Оскар
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Маріуполь
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війна в Україні

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