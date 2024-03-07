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Зеленский вручил Героям Украины сертификаты на квартиры

7 марта 2024 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский вручил Героям Украины сертификаты на квартиры
Президент жмет руку военному. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир 30-ти Героям Украины. Среди них бойцы Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии — военнослужащие сержантского и офицерского состава.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины в четверг, 7 марта.

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Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины

"Сегодня имею честь передать сертификаты на квартиры еще 30 Героям Украины и семьям погибших Героев. Это воины Вооруженных Сил Украины, нашей Национальной гвардии — сержанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что настоящая память о героях всегда базируется на двух элементах: на ощущении благодарности и уважения ко всему, что сделано ради государства и людей.

"Украина никогда не потеряет этого ощущения и всегда будет благодарна, всегда будет уважать своих героев. Каждого и каждого, кто встал на защиту Украины. Всех, кто стал образцовым воином", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также заверил, что Украина будет помнить каждого, чей выбор смелости и чьи героические поступки помогли Украине выстоять на пути независимости.

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Президент Зеленский занимает женщину. Фото: Офис Президента
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Встреча Героев Украины и их семей с Президентом Украины. Фото: Офис Президента

Ранее сообщалось, что Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов. Он отметил, что Родина никогда не забудет своих защитников.

Напомним, 24 февраля Зеленский в Гостомеле Киевской области наградил и отметил украинских воинов.

Владимир Зеленский
квартиры
Украина
Герой Украины
война в Украине

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