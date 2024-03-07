Зеленський вручив Героям України сертифікати на квартири

Президент тисне руку військовому. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир 30 Героям України. Серед них бійці Збройних сил України та Національної гвардії — військовослужбовці сержантського та офіцерського складу.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України

"Сьогодні маю честь передати сертифікати на квартири ще 30 Героям України й родинам загиблих Героїв. Це воїни Збройних Сил України, нашої Національної гвардії — сержанти, старші лейтенанти, капітани, майори, підполковники, полковники", — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що справжня памʼять про героїв завжди базується на двох елементах: на відчутті вдячності та шани до всього, що зроблено заради держави й людей.

"Україна ніколи не втратить цього відчуття і завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх героїв. Кожного й кожну, хто став на захист України. Усіх, хто став взірцевим воїном", — наголосив глава держави.

Зеленський також запевнив, що Україна пам'ятатиме кожного, чий особистий вибір сміливості та чиї героїчні вчинки допомогли Україні вистояти на шляху незалежності.

Президент Зеленський обіймає жінку. Фото: Офіс Президента

Зустріч Героїв України та їх родин з Президентом України. Фото: Офіс Президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів. Він наголосив, що Батьківщина ніколи не забуде про своїх захисників.

Нагадаємо, 24 лютого Зеленський у Гостомелі на Київщині нагородив та відзначив українських воїнів.