Зеленский жестко высказался о Путине и назвал цели Кремля в войне

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватным человеком. Уверяет, что его цель — разрушение Украины и всего живого.

Об этом глава государства в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Офис президента.

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"И когда вы спрашиваете: какие цели Путина? Так, смотрите, он неадекватный человек. Первая цель — разрушение Украины и всего живого, что там есть", — сказал Зеленский, комментируя цели Путина.

В этом контексте глава государства прокомментировал ракетный удар России по Одессе 6 марта. В этот день с визитом в городе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Тогда российская баллистическая ракета взорвалась около 500 метров от лидеров.

Напомним, что Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что обстрел Одессы, когда там был украинский президент Владимир Зеленский и его зарубежные партнеры, свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО.

Также мы писали, что Жозеп Боррель осудил российскую атаку к Одессе и подчеркнул, что атака на Одессу во время пребывания в городе президента и партнеров из Греции свидетельствует о готовности России к эскалации конфликта.