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Зеленський жорстко висловився про Путіна та назвав цілі Кремля у війні

12 березня 2024 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський жорстко висловився про Путіна та назвав цілі Кремля у війні
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватною людиною. Переконує, що його ціль — руйнування України та усього живого. 

Про це глава держави в інтерв'ю для італійського телеканалу Rai 1, передає Офіс президента. 

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"І коли ви питаєте: які цілі Путіна? То, дивіться, він неадекватна людина. Перша ціль — руйнація України і всього живого, що там є", — сказав Зеленський коментуючи цілі Путіна. 

В цьому контексті глава держави прокоментував ракетний удар Росії по Одесі 6 березня. У той день з візитом у місті перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Тоді російсьа балістична ракета вибухнула у близько 500-т метрів від лідерів. 

Нагадаємо, що Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що обстріл Одеси, коли там був український президент Володимир Зеленський та його закордонні партнери, свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО. 

Також ми писали, що Жозеп Боррель засудив російську атаку на Одесу та наголосив, що атака на Одесу під час перебування у місті президента та партнерів з Греції свідчить про готовність Росії до ескалації конфлікту.

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