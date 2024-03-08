Женщины войны — украинки работают в шахтах вместо мужчин, вставших на защиту страны

Женщины в шахте под землей. Фото: Новини.LIVE

На угольных шахтах в Днепропетровской области женщины активно овладевают мужскими специальностями, учатся и идут работать под землю. Все потому, что мужчины стали к оружию защищать Родину. Руководители решили привлекать женщин после того, как в 2022 году были внесены соответствующие изменения в законодательство и представительницам прекрасного пола разрешили работать в подземных условиях.

Об этом Новини.LIVE рассказала руководитель департамента по управлению персоналом одного из шахтоуправлений ДТЭК Энерго Инна Кобозова.

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Женщины работают на важных должностях в шахтах под землей

В шахтоуправлении отмечают, что интеграция женщин проводилась постепенно. Сначала организовывали группы, проводили экскурсии, чтобы украинки увидели, где им придется работать — подземные рабочие места и условия труда. Было много желающих попробовать работать под землей.

Как отмечают на предприятии, женщины на шахтах работали всегда, но на поверхности — слесарями дежурными, машинистками электровозов, конвейеров, подъемных машин. С началом полномасштабного вторжения некоторые функционалы начали выполняться в подземных условиях. Перед этим женщины посещали курсы, где сначала изучали теорию, затем проходили практику в шахте, а уже впоследствии шли на самостоятельную работу.

По данным ДТЭК, на одной из шахт работают 1 800 подземных рабочих, из них 150 сейчас — женщины.

"На нашем предприятии мобилизовано более 600 мужчин. Около 150 женщин стали работать под землей, где заняли "мужские" вакансии. Тяжелый физический труд для женщин в шахте максимально ограничен. По-прежнему тяжелые работы выполняют мужчины. А женщины занимают должности, где нужно обслуживать оборудование или следить за его работой", — рассказывает Инна Кобозова.

Женщины принесли на угольные предприятия немалые изменения. В определенной трансформации нуждалась инфраструктура. К примеру, в шахтах начали обустраивать санитарные комнаты, расширять бани.

Некоторые мужчины к идее привлекать женщин к подземным работам отнеслись скептически, но потом увидели преимущества и мнение изменили. Среди положительных изменений, шутят на предприятии, то, что шахтеры теперь меньше используют нецензурную брань во время работы и всегда готовы прийти прекрасному полу на помощь.

Украинские женщины поддерживают энергетический фронт

Клочко Евгения, стволовая подземного участка ШТ-2. Фото: Новини.LIVE

Евгения Клочко, стволовая подземного участка шахтного транспорта, рассказывает, что четыре года работала на такой же должности, но только на поверхности, а вот уже более года работает в шахте. Ее работа — это спуск людей и материалов под землю, а также, соответственно, подъем.

"Я приняла решение работать в шахте, потому что у нас очень сложная ситуация в стране. Я решила поддержать наш энергетический фронт. Для меня это было очень интересно", — рассказывает Евгения.

По словам сотрудницы, работу под землей нельзя назвать полностью безопасной, ведь это ежедневный спуск на 370 м под землю, где работают мощные механизмы. Но страха нет, потому что на шахте действует система охраны труда и промышленной безопасности. Впрочем, отмечает Евгения, она из шахтерской семьи, поэтому решение работать под землей считает правильным и говорит, что работа ей нравится.

Аврамчук Виктория, подземный машинист электровоза ШТ-2. Фото: Новини.LIVE

Подземный машинист электровоза на участке шахтного транспорта Виктория Аврамчук ранее работала воспитателем в детском саду, планировала продолжить карьеру, поскольку учится на психолога в вузе временно оккупированного сейчас Бердянска. Однако уже два года в Днепропетровской области дошкольные учреждения не работают, ее сократили.

"Больше года я была дома, без работы. Потом увидела объявление о наборе женщин на подземные специальности, решила попробовать, поддержать наших мужчин. В первый раз мне было страшно спускаться под землю. Хотя рассказывали муж и отец. Но я не видела всего этого, поэтому было страшно", — делится важными воспоминаниями Виктория.

Женщина вспоминает, что всегда панически боялась лифтов и никогда не думала, что когда-нибудь будет работать в шахте. А теперь она каждую смену спускается на 370 метров под землю и на электровозе по подземным выработкам умело транспортирует людей и материалы, выполняет маневровые работы, а коллеги-наставники ее во всем поддерживают.

Викторию дома ждут двое детей — пятнадцатилетний сын и девятилетняя дочь. Она говорит, что сейчас реже видится с детьми и мужем, но работа на шахте привлекает ее стабильностью и достойным уровнем заработной платы.

Татьяна Тарасова, машинист подземных установок на участке КТ-2. Фото: Новини.LIVE

Машинист подземных установок на участке конвейерного транспорта Татьяна Тарасова выполняет под землей очень ответственную работу — она руководит ленточным конвейером, который доставляет уже добытый уголь из лавы на поверхность.

"Я раньше работала на поверхности, в бане. А потом решила пойти работать в шахту. Мне рассказала подруга, что есть набор, и я решила попробовать. Мой муж 22 года проработал в шахте, а сейчас он на фронте", — делится воспоминаниями Татьяна.

По словам женщины, она понимает, что людей для работы под землей не хватает, поэтому решила помочь так. Признается, что сначала боялась находиться сама на рабочем участке, а теперь привыкла.

Татьяна уверена, что сейчас мужчинам даже удобно, что женщины работают под землей. Например, могут подать или подержать необходимый инструмент. Она уверяет, что физически работа не является для нее тяжелой, после смены слишком сильной усталости она не чувствует.

Мужчины в свою очередь утверждают, что сначала были сомнения в женском труде под землей, но впоследствии оценили пользу. Как правило, женщины относятся более ответственно и справляются с работой лучше. К тому же женщины разрядили немного коллектив, украсили своей красотой и общением.

Напомним, из-за того, что большое количество украинцев уехало за границу, а мужчин мобилизовали, в Украине возник дефицит специалистов. Однако предприятия нашли выход из ситуации, привлекая к "традиционно мужской" работе женщин. Чтобы получить соответствующую профессию, украинки проходят специальное обучение.

Также мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказало о новых возможностях, которые станут доступны для женщин в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой можно повысить свои профессиональные навыки.