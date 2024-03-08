Жінки війни — українки працюють у шахтах замість чоловіків, які стали на захист країни

Жінки у шахті під землею. Фото: Новини.LIVE

На вугільних шахтах у Дніпропетровській області жінки активно опановують чоловічі спеціальності, навчаються і йдуть працювати під землю. Усе через те, що чоловіки стали до зброї захищати Батьківщину. Керівники вирішили залучати жінок після того, як у 2022 році були внесені відповідні зміни до законодавства і представницям прекрасної статі дозволили працювати у підземних умовах.

Про це Новини.LIVE розповіла керівник департаменту з управління персоналом одного з шахтоуправлінь ДТЕК Енерго Інна Кобозова.

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Жінки працюють на важливих посадах у шахтах під землею

В шахтоуправлінні наголошують, що інтеграція жінок проводилася поступово. Спочатку організовували групи, проводили екскурсії, щоб українки побачили, де їм доведеться працювати — підземні робочі місця та умови праці. Було доволі багато охочих спробувати працювати під землею.

Як зазначають на підприємстві, жінки на шахтах працювали завжди, але на поверхні — слюсарками, черговими, машиністками електровозів, конвеєрів, підіймальних машин. З початком повномасштабного вторгнення деякий функціонал почали виконувати у підземних умовах. Перед цим жінки відвідували курси, де спочатку вивчали теорію, потім проходили на практику у шахті, а вже згодом йшли на самостійну роботу.

За даними ДТЕК, на одній із шахт працюють 1 800 підземних робітників, з них 150 зараз — це жінки.

"На нашому підприємстві мобілізовано понад 600 чоловіків. Близько 150 жінок стали працювати під землею, де посіли "чоловічі" вакансії. Важка фізична праця для жінок у шахті максимально обмежена. Як і раніше, важкі роботи виконують чоловіки. А жінки обіймають посади, де потрібно обслуговувати обладнання чи слідкувати за його роботою", — розповідає Інна Кобозова.

Жінки принесли на вугільні підприємства чималі зміни. Певних трансформацій потребувала інфраструктура. Наприклад, у шахтах почали облаштовувати санітарні кімнати, розширювати лазні.

Декотрі чоловіки до ідеї залучати жінок до підземних робіт поставилися скептично, але потім побачили переваги й думку змінили. Серед позитивних змін, жартують на підприємстві, те, що шахтарі тепер менше вживають нецензурну лайку під час роботи й завжди готові прийти прекрасній статі на допомогу.

Українські жінки підтримують енергетичний фронт

Клочко Євгенія, стовбурова підземна дільниці ШТ-2. Фото: Новини.LIVE

Євгенія Клочко, стовбурова підземна дільниці шахтного транспорту, розповідає, що чотири роки працювала на такій самій посаді, але тільки на поверхні, а ось вже понад рік працює у шахті. Її робота — це спускання людей і матеріалів під землю, а також, відповідно, підіймання.

"Я прийняла рішення працювати у шахті, тому що у нас дуже складна ситуація в країні. Я вирішила так підтримати наш енергетичний фронт. Для мене це було дуже цікаво", — розповідає Євгенія.

За словами співробітниці, роботу під землею не можна назвати повністю безпечною, адже це щоденне спускання на 370 метрів під землю, де працюють потужні механізми. Але страху немає, бо на шахті діє система охорони праці та промислової безпеки. Втім, зазначає Євгенія, вона походить із шахтарської родини, тому рішення працювати під землею вважає правильним і каже, що робота їй подобається.

Аврамчук Вікторія, машиністка електровоза підземна ШТ-2. Фото: Новини.LIVE

Машиністка електровоза підземна дільниці шахтного транспорту Вікторія Аврамчук раніше працювала вихователем у дитячому садку, планувала продовжити кар'єру, оскільки навчається на психолога у виші тимчасово окупованого зараз Бердянська. Проте вже два роки у Дніпропетровській області дошкільні заклади не працюють, її скоротили.

"Понад рік я була вдома, без роботи. Потім побачила оголошення про набір жінок на підземні спеціальності, вирішила спробувати, підтримати наших чоловіків. Вперше мені було лячно спускатися під землю. Хоча розповідали чоловік і батько. Але я не бачила усього цього, тому було страшно", — ділиться важливими спогадами Вікторія.

Жінка згадує, що завжди панічно боялася ліфтів і ніколи не думала, що колись буде працювати у шахті. А зараз вона кожну зміну спускається на 370 метрів під землю та на електровозі по підземних виробках вправно транспортує людей та матеріали, виконує маневрові роботи, а колеги-наставники її у всьому підтримують.

Вікторію вдома чекають двоє діток — п'ятнадцятирічний син та дев’ятирічна донька. Вона каже, що тепер рідше бачиться з дітьми та чоловіком, але робота на шахті приваблює її стабільністю і гідним рівнем заробітної плати.

Тетяна Тарасова, машиністка підземних установок дільниці КТ-2. Фото: Новини.LIVE

Машиністка підземних установок дільниці конвеєрного транспорту Тетяна Тарасова виконує під землею дуже відповідальну роботу — вона керує стрічковим конвеєром, який доправляє вже видобуте вугілля з лави на поверхню.

"Я раніше працювала на поверхні, у лазні. А потім вирішила піти працювати у шахту. Мені розповіла подруга, що є набір, і я вирішила спробувати. Мій чоловік 22 роки пропрацював у шахті, а зараз він на фронті", — ділиться спогадами Тетяна.

За словами жінки, вона розуміє, що людей для роботи під землею не вистачає, тому вирішила допомогти у такий спосіб. Зізнається, що спочатку боялась перебувати сама на робочій дільниці, а тепер звикла.

Тетяна переконана, що зараз чоловікам навіть зручно, що жінки працюють під землею. Наприклад, можуть за потреби подати або потримати необхідний інструмент. Вона запевняє, що фізично робота не є для неї важкою, після зміни занадто сильної втоми вона не відчуває.

Чоловіки своєю чергою стверджують, що спочатку були сумніви щодо жіночої праці під землею, але згодом оцінили користь. Як правило, жінки ставляться більш відповідально і справляються з роботою краще. До того ж жінки розрядили трішки колектив, прикрасили своєю красою і спілкуванням.

Нагадаємо, через те, що велика кількість українців виїхала за кордон, а чоловіків мобілізували, в Україні виник дефіцит фахівців. Однак підприємства знайшли вихід із ситуації, залучаючи до "традиційно чоловічої" роботи жінок. Щоб здобути відповідний фах, українки проходять спеціальне навчання.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступними для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безплатну програму навчання, завдяки їй можна підвищити свої професійні навички.