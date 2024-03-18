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Журналист ТСН стал новым спикером Медицинских сил ВСУ

18 марта 2024 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Журналист ТСН стал новым спикером Медицинских сил ВСУ
Станислав Ясинский. Фото: Станислав Ясинский\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Журналист ТСН Станислав Ясинский занял должность спикером Медицинских сил Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе мужчина получил военную форму, но офицерского удостоверения еще не имеет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Ясинский стал новым спикером Медицинских сил ВСУ

"Я спикер командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, и теперь я буду делать все возможное, чтобы восстановить определенное потерянное равновесие. Невероятно мощный равновесие между культом смерти врагов и культом жизни наших", — написал Ясинский, говоря о своей новой должности.

Он добавил, что его обязанность — делать известной работу военных врачей.

"Их несколько десятков тысяч, они реальные киборги, которые режут, шьют и мотают. Спасая тысячи наших с вами. Я рад быть здесь", — написал Ясинский.

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Пост Ясинского. Фото: скриншот

Днем ранее в комментарии для издания Детектор медиа Ясинский отметил, что на новой должности он находится с 4 марта, но еще набирается опыта.

"Я все время общаюсь с отраслевыми специалистами в Командовании Медицинских сил и с медицинскими работниками", — сказал Ясинский.

Что известно о Станиславе Ясинском

Станислав Ясинский — украинский журналист и фотограф. Родом он из города Черновцы, где родился 23 февраля 1978 года.

Известно, что мужчина окончил юридический факультет Черновицкого национального университета, после обучения работал журналистом на "ICTV-Черновцы".

Затем Ясинский переехал в Киев, где продолжил журналистскую деятельность сначала на телеканале СТБ, после — ТСН.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины, полковник Юрий Игнат ушел в отставку.

Также свои полномочия сложил народный депутат Украины Вячеслав Медяник, являвшийся членом партии "Слуга народа".

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