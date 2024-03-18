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Журналіст ТСН став новим речником Медичних сил ЗСУ

18 березня 2024 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Журналіст ТСН став новим речником Медичних сил ЗСУ
Станіслав Ясинський. Фото: Станіслав Ясинський\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Журналіст ТСН Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Медичних сил Збройних сил України. На минулому тижні чоловік отримав військову форму, але офіцерського посвідчення ще не має.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.  

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Ясинський став новим речником Медичних сил ЗСУ

"Я речник командування Медичних сил Збройних сил України, і тепер я робитиму все можливе, щоб відновити певну втрачену рівновагу. Рівновагу між культом смерті ворогів, що неймовірно потужний, і культом життя наших", — написав Ясинський, говорячи про свою нову посаду. 

Він додав, що його обов'язок — робити відомою роботу військових лікарів. 

"Їх декілька десятків тисяч, вони реальні кіборги, що колять, ріжуть, шиють і мотають. Рятуючи тисячі наших з вами. Я радий бути тут", — написав Ясинський. 

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Допис Ясинського. Фото: скриншот

Днем раніше у коментарі видання Детектор медіа Ясинський зазначив, що на новій посаді він перебуває з 4 березня, але ще набуває досвіду. 

"Я весь час спілкуюся з галузевими фахівцями в Командуванні Медичних сил і з медичними працівниками", — сказав Ясинський. 

Що відомо про Станіслава Ясинського

Станіслав Ясинський — український журналіст та фотограф. Родом він з міста Чернівці, де народився 23 лютого 1978 року.

Відомо, що чоловік закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету, після навчання працював журналістом на "ICTV-Чернівці".

Згодом Ясинський переїхав до Києва, де продовжив журналістську діяльність спершу на телеканалі СТБ, після — ТСН. 

Нагадаємо, речник Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат пішов у відставку. 

Також свої повноваження склав народний депутат України В'ячеслав Медяник, який був членом партії "Слуга народу".

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