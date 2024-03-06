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Удари БпЛА по Сумах — в ОВА заявили про три прильоти та постраждалих

6 березня 2024 02:39
оновлено: 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" ударили по Сумах — виявили три прильоти, є постраждалі
Працівники ДСНС ліквідують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Сумах через російську атаку безпілотниками в ніч проти середи, 6 березня, виявили три прильоти в різних частинах міста. Також є постраждалі, яким надається медична допомога.

Про це повідомляє Сумська ОВА

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"Сьогодні вночі Суми атакували БпЛА типу "Шахед". На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби", — розповіли в адміністрації. 

Також там додали, що наразі уточнюються наслідки ударів.

"Будьте уважні та обережні і під час сигналу Повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття", — закликали в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Нагадаємо, що Україну в ніч проти 6 березня охопила повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА та балістичного озброєння зі сходу та півдня. Відомо, що цілі ворог запускав із Чорного моря та Курської області РФ.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги українці могли чути вибухи в Одесі, які пізніше лунали повторно. Крім того, працювали сили ППО в Київській області, і також було гучно в Хмельницькій.

безпілотники
Суми
Сумська область
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атака

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